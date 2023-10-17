النفط “يتراجع” بأكثر من دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت العقود الآجلة للنفط تراجعاً بأكثر من دولار للبرميل مع زيادة التوقعات بقرب توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع فنزويلا يخفف العقوبات على صادراتها من النفط الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو 1.4 % إلى 89.65 دولار للبرميل عند التسوية، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار أو 1.2 % إلى 86.66 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بنحو 6 % يوم الجمعة في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ أبريل مع أخذ المستثمرين في الاعتبار باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وخلال الأسبوع حقق برنت مكاسب قياسية وارتفع 7.5% ، في أكبر صعود أسبوعي له منذ فبراير، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 5.9%.