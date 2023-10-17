شكرا لقرائتكم خبر عن بداية إيجابية لأسهم الإمارات في انطلاق تداولات الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفع سوق دبي المالي 0.339% في بداية تداولات الثلاثاء، عند 3956.71 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.659% إلى 9541.55 نقطة، وسط استمرار حالة الحذر في الأسواق.

أداء الأسهم الأكثر تداولاً في أبوظبي مطلع الجلسة

العالمية القابضة +0.35% (401.9 درهم)

ألفا ظبي +1.03% ( 19.6 درهم)

ملتيبلاي +1.4% (3.62 درهم)

كيو القابضة +1.29% (3.15 درهم)

أدنوك للغاز +0.94% (3.23 درهم)

أداء الأسهم الأكثر تداولاً في دبي مطلع الجلسة

إعمار العقارية +0.99% (7.12 درهم)

إمباور +1.08% (1.83 درهم)

الخليج للملاحة +0.14% (7.1 درهم)

ديوا -1.59% (2.47 درهم)

دبي الإسلامي +0.73% (5.45 درهم)

شعاع +5.08% (0.248 درهم)

ويوم الإثنين، استقطبت الأسهم سيولة 1.35 مليار درهم، مع تصدر «العالمية القابضة» و«إعمار العقارية» التداولات. وتوزعت السيولة بواقع 925.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و433.4 مليون درهم في سوق دبي المالي.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.509 تريليون درهم بنهاية جلسة، الإثنين، موزعة بواقع 2.84 تريليون درهم للأسهم المدرجة في أبوظبي و669.1 مليار درهم في دبي.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 220.7 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 400.5 درهم، تلاه «الفا ظبي» بنحو 125.2 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 2.65% عند 19.4 درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 89.6 مليون درهم ليقفل عند 3.57 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 127.7 مليون درهم ووصل إلى مستوى 7.05 درهما، تلاه «الخليج للملاحة» جاذباً نحو 72.9 مليون درهم ليغلق عند 7.09 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 59.7 مليون درهم ليقفل عند 17.75 درهم.