شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة مستقبل البلوك تشين» تناقش معايير جديدة لتداول العملات المشفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ناقش المشاركون في اليوم الثاني من قمة مستقبل البلوك تشين التي تستمر حتى الأربعاء، في دبي هاربر، آليات توحيد نظام البلوك تشين والعملات المشفرة عالمياً. واستضاف عدد من الجلسات في قمة مستقبل البلوك تشين خبراء ورواد عالميين في مجال العملات المشفرة والبلوك تشين والويب 3. وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية سيرج كونز، المؤسس المشارك لشبكة 1inch عن «معيار جديد لتداول العملات المشفرة»، حيث تناول أهمية عدد من العملات، وأوضح سيرج فوائد وضع الفيوجين التي تعمل به الشبكة، وهو ما يسهل عمليات مقايضة العملات المشفرة عالية الكفاءة والآمنة، وذلك من أجل تجميع السيولة من مساحة التمويل اللامركزي بالكامل. كما تحدث عن إصدار منصة للمطورين لتقديم خدمات برمجية مبتكرة لهم. وعن مشاركته في دبي، قال سيرج: «إننا في شركة 1inch سعداء بالمشاركة في قمة مستقبل البلوك تشين. إنها واحدة من أكثر فعاليات البلوك تشين أهمية التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نحرص على تعزيز وجودنا».

وتحدث جراسي تشين، المدير العام لشركة BitGet عن «التوقعات العالمية: نظرة إلى الماضي والتطلع إلى الأمام»، وسلط الضوء على الاختلاف الكبير بين عدد من المناطق والبلدان، وقال: «تقود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الحراك في مجال العملات المشفرة وابتكارات البلوك تشين، وبخاصة سوق أبوظبي العالمي، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، اللتان تنظمان تقنيات البلوك تشين والويب 3. إلا أن أحد أبرز التحديات في المنطقة –رغم أنها بيئة تنظيمية رائعة خاصة في مجال العملات المشفرة- هو النقض في قاعدة المستخدمين والمطورين»، وأضاف تشين: «إن سوق العملات المشفرة في هبوط، وبالنسبة لنا كبورصة مركزية، فإن هذه الفترات للعملات المشفرة هو أفضل وقت يوفر فرصة ذهبية للنمو. نريد أن نلهم الناس لتبني تقنيات الويب 3.0، وأن يتعرفوا إلى المزيد من هذه التقنيات والبلوك تشين».

وتناولت تيانا بيكر تايلور، نائب الرئيس للسياسة والاستراتيجية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة Circle، في جلسة جمعتها مع إتش بي ليام، المدير الإداري في BitGo، وكريستي سوارتز، شريك التكنولوجيا المالية في DLA Piper، في جلسة «منتدى تشريعات العملات المشفرة» الفرق بين TradFi وDeFi من أجل التكامل العالمي، وقالت: «عندما تكون لديك شركتان تديران متطلبات الإنتاج في السوق، وتديران مخاطر السوق بطرق مختلفة، فإنه من الصعب تكوين الشراكات. لذلك أعتقد أنه يجب أن يكون هناك بعض التشابه بين الآلات، مع إدراك الاختلافات التكنولوجية»، وتابعت بالقول: «أعتقد أن معظم الأسواق أوضحت أنها في مرحلة التعلم. وهذا ما يحصل مع تقنيات الـ NFT، وأعتقد أن هذا ما يحتاج السوق لأن يقوم به، مع إدراك أن هنالك مرحلة تنظيمية لاحقة. إن كنت لا تريد أن تكون في الطرف المتلقي لشيء لا يعجبك، فيجب عليك بالتأكيد أن تكون على الطاولة».

ومع تواجد أكثر من 150 عارضاً وسلطة تنظيمية وحكومية من أكثر من 50 دولة على مدار الأيام الأربعة، تؤكد قمة مستقبل البلوك تشين على مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للويب 3.0. يستمر الحدث حتى 18 أكتوبر، ويجمع رواد التغيير والمبتكرين العالميين لعرض التقدم الكبير في تقنيات الويب 3.0، والبلوك تشين، والعملات المشفرة لمناقشة الفرص والتحديات لدفع التغيير التحويلي للمستقبل.

وتحمل جلسات الأيام القادمة التي تختتم الأربعاء، موضوعات تهم رواد التغيير العالميين، والمهتمين بالتعرف إلى التقدم الكبير في تقنيات Web3 والبلوك تشين والعملات المشفرة وآفاق المستقبل.