شكرا لقرائتكم خبر عن خطط لإطلاق خدمة التاكسي الجوي الكهربائية في الإمارات خلال 2026 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «آرتشر للطيران»، الشركة العاملة في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، توقيع اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتصبح إمارة أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية المحطة الأولى لإطلاق أعمال الشركة على الصعيد الدولي. كما أعلنت الشركة خططها لبدء عمليات التاكسي الجوي في أبوظبي.

وكجزء من هذه المبادرة الاستراتيجية، يخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم «آرتشر للطيران» بمجموعة من الحوافز التي ستمكن الشركة من تأسيس مقرها الدولي الأول ومرافقه التصنيعية ضمن مجمع صناعة السيارات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) الجديد في أبوظبي.

وجرى توقيع الاتفاقية بين كل من مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «آرتشر للطيران»، حيث أكد الطرفان، إلى جانب العديد من المشاركين الآخرين في صناعة الطيران بالمنطقة، بما في ذلك «فالكون للطيران» و«غال أمروك»، دعم هذه المبادرة الاستراتيجية. ولا تزال شركة «آرتشر للطيران» تجري مناقشات مع العديد من الشركات الأخرى، إذ تخطط الشركة للإعلان عن مذكرات تفاهم إضافية خلال فعاليات معرض دبي للطيران التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023، و«مؤتمر الطيران والوقود البديل» الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والهيئة العامة للطيران المدني في شهر نوفمبر بإمارة دبي.

وتسعد «آرتشر للطيران» بالعمل مع شريك التصنيع العالمي «ستيلانتيس»، إضافة إلى عدد من الشركاء المحليين في دولة الإمارات لبناء قدراتها في مجال تصنيع الطائرات، وتأسيس مركز للتميز الهندسي في أبوظبي، والذي سيركز على تطوير وتنفيذ الجيل القادم من أنظمة الطيران المتقدمة.

اعتماد

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «قامت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً بزيارة المقر العالمي لشركة آرتشر للطيران في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتفقد طائرتها من طراز في (Midnight)، والتعرف إلى التقدم الذي أحرزته الشركة في عملية إصدار التراخيص اللازمة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية. نهدف في الهيئة إلى الموافقة على استخدام تاكسي آرتشر الجوي وترخيصها في دولة الإمارات بمجرد اعتمادها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، ونتطلع إلى التعاون معهم لجلب التاكسي الجوي الكهربائي إلى الدولة».

باكورة العمليات

من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «يُسعدنا العمل مع شركة آرتشر للطيران لاستضافة باكورة عملياتها الدولية في أبوظبي. إن إطلاق عمليات التاكسي الجوي الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة سيسهم في التخفيف من الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق آلاف الوظائف في المنطقة على مدار العقد المقبل».

ونجحت «آرتشر للطيران» في جمع أكثر من 1.1 مليار دولار من التمويل حتى الآن، بما في ذلك استثمارات من نخبة من الشركات الاستثمارية والرائدة في قطاع الطيران؛ مثل مبادلة كابيتال، ويونايتد إيرلاينز، وستيلانتيس، وبوينغ.

تعاون

وقال آدم غولدشتاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آرتشر للطيران»: «نتطلع إلى الإعلان عن هذا التعاون المشترك مع دولة الإمارات وإطلاق عملياتنا في أول سوق دولي لنا خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وتخطط آرتشر للطيران للعمل الوثيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس عمليات تصنيع وإدارة التاكسي الجوي في المنطقة. ونحن على ثقة بأن توحيد الجهود سيمكننا من تحويل حلم التاكسي الجوي الكهربائي بالكامل إلى حقيقة واقعة في سماء دولة الإمارات والمنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة».

توسيع التعاون

وقالت ميرة السويدي، رئيسة قسم إنتاج القيمة في شركة مبادلة للاستثمار: «تستثمر شركة مبادلة للاستثمار في شركة «آرتشر للطيران» منذ سنوات عديدة من خلال شركة «مبادلة كابيتال» التابعة لها والمتخصصة في إدارة الأصول. وتتواصل المباحثات حالياً مع الشركة حول آليات توسيع نطاق هذا التعاون».

وقال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة «ستيلانتيس»: «لقد سررنا بالعمل مع شركة آرتشر للطيران للبدء بتأسيس مرفق تصنيع ضخم لطائرة (Midnight) في الولايات المتحدة على مدار العامين الماضيين. ونأمل أن يمهد هذا المرفق الأول الطريق أمام العديد من مرافق التصنيع المستقبلية، لاسيما مع نجاح الشركة في توسعة عملياتها وخدمتها ودخولها مناطق جديدة، مثل الشرق الأوسط التي تتمتع بإمكانات هائلة لنمو قطاع للتنقل الجوي في المناطق الحضرية».

إطلاق العمليات 2026

وتعمل «آرتشر للطيران» مع العديد من الشركاء الصناعيين في دولة الإمارات على دعم خططها الرامية إلى إطلاق عملياتها في الدولة بحلول عام 2026. ووقعت الشركة مذكرات تفاهم مع شركة «فالكون للطيران» التي ستقوم بتشغيل التاكسي الجوي في دبي وأبوظبي، إضافة إلى شركة «جال أمروك» التي ستوفر خدمات الدعم والصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة لطائرة آرتشر (eVTOL).

خدمات تنقل عالمية

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فالكون للطيران»: «نجحت شركة فالكون للطيران في ترسيخ مكانتها واكتساب سمعة واسعة في مجال نقل الركاب بطائرات الهليكوبتر في دولة الإمارات منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية مع آرتشر للطيران إلى مواصلة توفير خدمات تنقل عالمية في التاكسي الجوي الكهربائي بالكامل في دولة الإمارات خلال العقود المقبلة».

وقال محمود الحي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة «جال أمروك»: «تتماشى جهود آرتشر للطيران الطموحة لطرح وتصنيع ابتكاراتهم في مجال التنقل الجوي في دولة الإمارات مع خبرتنا الراسخة في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح المتميزة لقاعدتنا الواسعة من العملاء المرموقين، ونفخر في شركة «جال أمروك» باختيارها شريكاً مثالياً لإطلاق أعمال آرتشر للطيران».

تجارب السفر

وتهدف «آرتشر للطيران» إلى تطوير تجارب السفر في المناطق الحضرية، واستبدال رحلات السيارات التقليدية التي تستغرق من 60 إلى 90 دقيقة برحلات التاكسي الجوي الكهربائية التي تستغرق من 10 إلى 20 دقيقة، والتي تحافظ على مستويات عالية من الأمن والسلامة والاستدامة، فضلاً عن خفض مستويات الضوضاء وتحقيق التنافسية العالية من حيث الكلفة، مقارنة بخدمات النقل البري. وتتسع طائرة (Midnight) لأربعة ركاب، إضافة إلى الطيار، وقد صممت للقيام برحلات سريعة ومتتالية وبالحد الأدنى من وقت شحن المحرك المستغرق ما بين الرحلات.