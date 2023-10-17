شكرا لقرائتكم خبر عن «الظاهرة» الإماراتية في محادثات للاستحواذ على أراضٍ في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران مطلعان إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر في صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية، لكنها تثير أيضاً مخاوف بشأن استخدام المياه، وفقاً لرويترز.

ولم يوضح المصدران ما إذا كان إبرام الصفقة قريباً، إلا أنها قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، إن الظاهرة تجري محادثات عبر شركتها التابعة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لشراء أراضٍ في منطقة توشكى بجنوب البلاد، إلا أنها تدرس أيضاً مناطق أخرى.

(رويترز)