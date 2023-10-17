شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع وسط آمال بتخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط قليلا، الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من دولار الإثنين، وسط آمال بأن الولايات المتحدة ستخفف العقوبات على فنزويلا المنتجة للنفط ومع تكثيف واشنطن جهودها لمنع تصعيد الحرب في غزة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 89.60 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 86.43 دولار للبرميل.

وقالت مصادر متعددة إنه من المقرر أن تستأنف الحكومة والمعارضة في فنزويلا المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة، الثلاثاء، والتي قال الرئيس نيكولاس مادورو إنها ستعود بالنفع على الانتخابات المقبلة في 2024، وهي خطوة قد تؤدي إلى تخفيف واشنطن العقوبات.

ومنذ عام 2019، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لمعاقبة حكومة مادورو بعد انتخابات عام 2018 التي رأت واشنطن أنها صورية.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5 بالمئة في أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير شباط.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار للبرميل، الاثنين، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 89.65 دولار للبرميل عند التسوية، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.03 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 86.66 دولار للبرميل.

وقال وليام جاكسون كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس «سيساعد الاتفاق (في فنزويلا) الذي أوردته تقارير... على رفع إنتاج البلاد من النفط من مستويات منخفضة جدا».

وأضاف «لكن القطاع يتطلب استثمارات هائلة لإعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل 10 سنوات... هذا لن يؤثر بشكل ملموس على العجز في سوق النفط العالمية على المدى القريب». (وكالات)