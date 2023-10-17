شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار حبيس نطاق ضيق.. والذهب يواصل التراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحرك الدولار في نطاق ضيق، الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وترقب مجموعة من الكلمات لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع أبرزها كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تلمسا لمؤشرات حول توقعات السياسة النقدية.

كذلك، واصلت أسعار الذهب تراجعها، الثلاثاء، وتراجعت 0.21% أو ما يعادل 4.29 دولار ليصل إلى 1915.93 للأونصة.

وانخفضت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.29% أو ما يعادل 5.65 دولار لتصل إلى 1928.65 دولار للأونصة.

واستقر الين قرب مستوى 150 المهم مقابل الدولار ليبقي المستثمرين في حالة ترقب لأي مؤشرات على تدخل من السلطات اليابانية. وسجل الين في أحدث معاملاته 149.60 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 150.17 في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، وهو أضعف مستوى هذا العام قبل أن يلتقط أنفاسه قليلا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.056 بالمئة إلى 106.32 بعد انخفاضه 0.36 بالمئة أمس الاثنين.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة في أحدث تداول له وجرى تداوله مقابل 1.2199 دولار، بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة أمس الاثنين. وتراجع الإسترليني 3.7 بالمئة هذا الشهر. وانخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0545 دولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6353 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.5901 دولار. (وكالات)