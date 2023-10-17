شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين «إدرافور الإمارات» مقاولاً في المرحلة الثالثة من «بلووم ليفينج» أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة بلووم القابضة، تعيين شركة إدرافور الإمارات مقاولاً لأعمال الأساسات في كاساريس، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

ومن المتوقع تسليم المرحلة الثالثة كاساريس في الربع الأول من عام 2026، حيث بيعت جميع الوحدات السكنية فيها، والتي تتنوع بين منازل التاون هاوس المؤلفة من غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم.

وقد شهدت أول مرحلتين من مشروع بلووم ليفينج، وهما قرطبة وتوليدو، بيع جميع الوحدات السكنية فيهما، وتسير الأعمال فيهما بوتيرة ثابتة، ووفقاً للجدول الزمني، على أن يتم تسليمهما في الربع الرابع من عام 2024، والربع الثاني من عام 2025 على التوالي.

وفي هذا الصدد، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: حقق مشروع بلووم ليفينج نجاحاً لافتاً، ولاقى إقبالاً كبيراً من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، ما يعكس التزام شركة بلووم القابضة بتلبية احتياجات السوق، والمساهمة في تعزيز تجربة المعيشة الشاملة التي توفرها للمجتمع، من خلال تقديم مرافق ووحدات سكنية رفيعة المستوى للسكان.

وأضاف: «بدأنا بأعمال الأساسات ضمن المرحلة الثالثة كاساريس، وكلنا ثقة بقدرتنا على تقديم مشاريعنا وفق أعلى معايير الجودة وتسليمها في الموعد المحدد».