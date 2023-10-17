شكرا لقرائتكم خبر عن «زوهو» تستثمر 43 مليون درهم لدعم رقمنة الشركات في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت زوهو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية، عن استثمارها 43 مليون درهم في اتفاقيات شراكة محلية منذ اندلاع الوباء لمساعدة الشركات في الإمارات على رقمنة عملياتها التشغيلية. ومكّنت زوهو حتى الآن ما يقرب من 5000 من الشركات المحلية الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من نقل عملياتها إلى السحابة، والتحول إلى مسارات عمل رقمية أكثر كفاءة وفاعلية.

وجاء هذا الإعلان على هامش «جيتكس جلوبال». ومنذ عام 2022، أثمرت اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها زوهو مع جهات حكومية في دولة الإمارات، زيادة بنسبة 36% في عدد الشركات التي استفادت من برنامج الامتيازات الخاص بزوهو.

ومن خلال الشراكات المحلية، تمكنت زوهو من تزويد الأعمال بالأدوات والموارد اللازمة لمساعدتها على فهم حلولها وتحقيق أقصى استفادة منها. وقد حققت الشركة ذلك من خلال أرصدة محفظة وبرامج تدريبية حول كيفية استخدام منتجاتها المبتكرة لاكتساب ميزة تنافسية وتعظيم الحضور الرقمي.

ثورة رقمية

وقال «حيدر نظام»، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «لقد مكّنت عروض زوهو الشركات من الاستفادة من الثورة الرقمية والبقاء في طليعة المنافسة. وكجزء من استراتيجيتنا لـ«النمو المحلي العابر للحدود» التي تتمثل في دعم منظومة الشركات المحلية مع الحفاظ على التوسع العالمي في الوقت نفسه، فقد وضعنا رؤية طويلة الأمد بدعم من الهيئات الحكومية المعنية في دولة الإمارات، من أجل مساعدة الشركات في رحلتها للتحول الرقمي. وخلال الأعوام المقبلة، نعتزم مضاعفة هذا الاستثمار، ومواصلة دعم الشركات في تبني الحلول السحابية والازدهار في العصر الرقمي».

زوهو في جيتكس

على مرّ السنين، شاركت زوهو بشكل متواصل في جيتكس، وشهدت زيادة بنسبة 125% في الإيرادات المتأتية من الحدث و65% في عدد الزوار. وجاء التفاعل مع زوهو إلى حد كبير من شركات تعمل ضمن قطاعات التعليم وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية.

وتشارك زوهو في معرض جيتكس 2023، لاستعراض أحدث تطبيقاتها المبتكرة وأدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي جرى إطلاقها مؤخراً. وكشفت زوهو، هذا العام، النقاب عن ميزات وقدرات جديدة في 13 تطبيقاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي التوليدي و«شات جي بي تي»، لتحسين إنتاجية الأعمال وكفاءتها. كما أطلقت أيضاً متصفّح Ulla المجاني المرتكز على الخصوصية، والذي يتيح تجربة تصفح آمنة للأفراد والمؤسسات.