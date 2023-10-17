شكرا لقرائتكم خبر عن «كيزاد» تفوز بجائزة الأمم المتحدة لتشجيع الاستثمار عن 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حازت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي- مجموعة كيزاد، جائزة الأمم المتحدة لتشجيع الاستثمار لعام 2023، تقديراً لجهودها في تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة.

تسلَّم الجائزة محمد غريب الحوسني، الرئيس التنفيذي لتجربة ورضا المتعاملين بمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي- مجموعة كيزاد، خلال حفل أقيم في أبوظبي. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لالتزام مجموعة كيزاد بالتنمية المستدامة وجهودها الاستثنائية في جذب الاستثمارات بمجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة.

تسريع عجلة التنمية

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: «نولي في مجموعة موانئ أبوظبي التغير المناخي وتأثيره أهمية قصوى في إطار جهودنا لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المستقبلية المستدامة في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات وأهداف القيادة الرشيدة. ومع التركيز في الوقت الراهن على مسألة تغير المناخ، تستعد دولة الإمارات لاستضافة العالم لإيجاد حلول جريئة وعملية وطموحة لهذا التحدي العالمي، في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، المقرر انعقاده الشهر المقبل بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات».

وأضاف الهاملي: «تأتي الاستدامة على رأس أولوياتنا، ونعمل باستمرار على تبني استراتيجيات مبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية. إن فوز المجموعة بهذه الجائزة يعد إشادة من جانب الأمم المتحدة بجهودنا في تشجيع التحول للطاقة النظيفة، وعلامة بارزة في رحلتنا نحو مستقبل مستدام».

تتويج

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي- مجموعة كيزاد: «إننا فخورون بهذا التكريم من جانب الأونكتاد ومنتدى الاستثمار العالمي الذي جاء تتويجاً لجهود مجموعة كيزاد الكبيرة والمتواصلة في تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وتعزيز التنمية المستدامة لخلق عالم أفضل للأجيال القادمة، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة. تُطور مجموعة كيزاد بنية تحتية حديثة لتشجيع الشركات على تحسين ممارساتها المستدامة، والتحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة وأكثر استدامة».