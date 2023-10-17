شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 17 إماراتياً من برنامج تدريب «الفجيرة الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك الفجيرة الوطني، تخريج 17 مواطناً إماراتياً من الدورة الحادية عشرة من برنامج تدريب موظّفي الإدارة السنوي، والذي يهدف إلى دعم التطلعات المهنية للشباب الإماراتي، والمساهمة في تحقيق أهداف التوطين في القطاع المصرفي.

ويوفر البرنامج التدريبي الذي يبدأ في شهر أغسطس من كل عام، الفرصة للخريجين الإماراتيين الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية في القطاع المصرفي للاستفادة من برامج تدريبية وتوجيهية على مدار 12 شهراً. ويشمل ذلك تجربة تعليمية متكاملة مع برنامج توجيهي لمدة شهر وتدريبات عملية ونظرية خلال الفصل، فضلاً عن فرص التناوب على الوظائف، والتوجيهات التي يقدمها أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.

كما يوفر بنك الفجيرة الوطني هذا العام للخريجين من برنامج تدريب موظّفي الإدارة السنوي، الفرصة للاستفادة من برنامج التوطين «مستقبلي» والذي يمكنهم من خلاله التزود بالمعارف والمهارات المهنية المطلوبة لتولي مسؤولية مديري العلاقات، لاسيما في الخدمات المصرفية للشركات.