شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يتعافى بدعم التفاؤل بشأن الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعافى المؤشر نيكاي الياباني، الثلاثاء، بعد الانخفاض الحاد الذي سجله في الجلسة السابقة، مقتفياً أثر «وول ستريت» وسط تفاؤل المستثمرين بشأن بيانات الأرباح المرتقبة التي تغلبت على المخاوف المرتبطة بالصراع في غزة.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.9 في المئة عند 31944.31 نقطة، معوضاً نحو نصف خسائر الاثنين عندما هبط 2 في المئة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر ارتفع 172 وانخفض 49، في حين استقر اثنان. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المئة.

وقال كينجي آبي، المحلل في دايوا سيكيوريتيز: «أتوقع أن الأرباح في كل من اليابان والولايات المتحدة ستكون قوية هذا الربع، ومن المرجح أن يدعم ذلك أسعار الأسهم».

وانتعشت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بقوة، بعدما شهدت عمليات بيع مكثفة في بداية الأسبوع.

وسجلت عملاقة صناعة الرقائق اليابانية طوكيو إلكترون مكاسب كبيرة إذ قفز سهمها 2.4 في المئة. وارتفع سهم أدفانتست 1.2 في المئة وليزرتك 1.5 في المئة. وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 2.7 في المئة.

ومع ذلك حذر كايل رودا المحلل في كابيتال دوت كوم من الاغترار بهذا، وكتب رودا في مذكرة: إن «حركة الأسعار لا تشير إلى أن المخاطر التي تشكلها حرب برية صريحة في قطاع غزة قد انتهت، إذ تبدو الأمور أشبه بتصحيح الأوضاع بعد التحركات العنيفة نسبياً في مطلع الأسبوع الماضي».

(رويترز)