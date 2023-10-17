شكرا لقرائتكم خبر عن «كور 42» و«حاضر» تطوران حلولاً رقمية لأغراض الأمن والسلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «كور 42»، التابعة لمجموعة «جي 42»، توقيع مذكرة تفاهم مع «حاضر» لأنظمة الأمن والاتصالات، الشركة المتخصصة بتكامل الأنظمة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لإقامة شراكة استراتيجية تهدف لتزويد المؤسسات الحيوية بحلول رقمية متطورة للأمن والسلامة.

وتم توقيع الاتفاقية رسمياً خلال فعالية خاصة أقيمت على هامش «جيتكس جلوبال» 2023، بين محمد طبارة، الرئيس التنفيذي لشركة حاضر؛ وإحسان عنتباوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «كور 42». وتركز هذه الشراكة، التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام، على استكشاف أهم الحلول والفرص المتاحة لتزويد القطاعات والبنى التحتية الحيوية - مثل قطاعي الخدمات العامة والنفط والغاز - بأفضل الحلول الرقمية.

خدمات

ويتعاون الجانبان بموجب الاتفاقية على تزويد عملائهما بمجموعة واسعة من الخدمات، التي تشمل تركيب وصيانة أنظمة الاتصالات، وحلول تحليلات الفيديو كخدمة (VAaaS)، وحلول الكمبيوتر كخدمة (PCaaS)، إضافة إلى تطوير أنظمة السلامة العامة، وبيع أجهزة ومعدات الإنذار والمراقبة.

وقال إحسان عنتباوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «كور 42»: «يسرنا أن نحظى بفرصة استكشاف الحلول فائقة التطور التي توفرها «حاضر»، إحدى أكبر الشركات الناشئة في دولة الإمارات والمتخصصة بتحقيق التكامل بين أنظمة الأمن والاتصالات، وتبرهن هذه الشراكة على التزامنا المشترك بتحسين مستوى الأمن الرقمي للقطاعات الحيوية، وصولاً إلى عمليات تشغيلية أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة. ويتيح لنا التعاون مع حاضر استكشاف مزيد من الحلول المبتكرة في هذا المجال، وزيادة عروضنا المتاحة في قطاعات الخدمات العامة والطاقة والمرافق؛ فضلاً عن دمج خبراتنا الرقمية مع خبرات حاضر التخصصية، للارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز مستويات الأمن في العمليات التشغيلية».

تعزيز الابتكار

وقال محمد طبارة، الرئيس التنفيذي لشركة حاضر: «تسعدنا إقامة هذه الشراكة مع كور 42 لتعزيز الابتكار والارتقاء بالمعايير المعتمدة في القطاع. وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على قيمنا المشتركة، والتزامنا الراسخ بالتميز، ورغبتنا المشتركة بتوفير قيمة أكبر لعملائنا الكرام. وتتكامل خبرات حاضر في مجال الأمن والاتصالات مع خبرات كور 42 الواسعة في مجال التحول الرقمي، ما يفتح آفاقاً جديدة للتطور والنمو لكلا الجانبين».