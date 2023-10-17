شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» بيع حصتنا في المراعي «خيار قائم».. وتعيين "مويليس» لتقديم الاستشارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجموعة صافولا: إنها لم تتخذ أي قرار بخصوص البيع المحتمل لجزء من الحصة التي تمتلكها في شركة المراعي، مشيرا إلى أن خيار البيع يعد أحد الخيارات القائمة قيد الدراسة.

وأضافت الشركة في بيان على «تداول»: إنها عينت «مويليس» وشركائه لتقديم الاستشارات اللازمة فيما يتعلق بهذا الخيار، منوهة بعدم وجود تطور جوهري بهذا الخصوص يستلزم الإفصاح عنه في هذه المرحلة حسب المتطلبات النظامية.

وأشارت إلى أن المجموعة ستفصح عن أي تطورات جوهرية متى ما لزم الأمر بما يتوافق مع متطلبات أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ودعت المساهمين وأصحاب المصلحة المعنيين عدم الاعتماد على أي أخبار من مصادر غير رسمية أو معتمدة، والحصول على المعلومات المتعلقة بمجموعة صافولا من المصادر المعتمدة، بما في ذلك المعلومات المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمجموعة.

وكانت قد تداولت أخبار أمس حول بيع محتمل لجزء من أو كل حصة مجموعة صافولا التي تمتلكها في شركة المراعي وتعيين موليس وشركائه (Moelis & Co.) للمساعدة في البيع المحتمل.

وأضافت مجموعة صافولا أنها باعتبارها شركة استثمارية قابضة تقيم بشكل دوري ومن وقت لآخر الخيارات والفرص الإستراتيجية كافة، بهدف تخصيص وإعادة تخصيص أو تدوير رأس المال لتعظيم القيمة لمساهميها.