شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد سعر طرح سهم «ملكية للاستثمار» بـ 38 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة ملكية للاستثمار في السوق الموازية (نمو) عن سعر الطرح وفترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن سعر الطرح حدد عند 38 ريالا للسهم، فيما يتكون الطرح من 1.3 مليون سهم عادي، تمثل 20% من رأس مال الشركة.

وأضافت أنه يتعين على كل مستثمر مؤهل يرغب في الاكتتاب في أسهم الطرح أن يتقدم بطلب للحصول على 10 أسهم كحد أدنى و324,999 سهم كحد أقصى

وتبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 22 أكتوبر، وتنتهي عند الساعة 5 مساءً 30 أكتوبر 2023م.

وأوضحت أن آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب عند الساعة 5 مساءً من يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023م، مشيرة إلى أن تاريخ رد مبالغ الاكتتاب الفائضة (إن وجدت) في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023م.

ويمكن لأي مستثمر مؤهل لديه حساب استثماري فعال لدى أي مؤسسة سوق مالية مرخصة الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال نظام الاكتتاب الإلكتروني الذي يتيحه مدير الاكتتاب (الجزيرة كابيتال)، فيما يمكن للمستثمرين المؤهلين ممن لديهم حسابات استثمارية فعالة لدى الجهات المستلمة (الجزيرة كابيتال و دراية المالية) الاكتتاب في أسهم الطرح من خلال أنظمة الاكتتاب الالكترونية الخاصة بالجهات المستلمة.