شكرا لقرائتكم خبر عن «العمران»: إتاحة نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية بعد الموافقة على زيادة رأس المال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت شركة العمران للصناعة والتجارة، الاطلاع على نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية بعد موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة العمران للصناعة والتجارة بمبلغ 60 مليون ريال بتاريخ 1445/02/25 هـ (الموافق 2023/09/10 م).

وكانت الشركة قد أعلنت أمس على موقع «تداول» دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.

وأضافت الشركة أن إتاحة النشرة يأتي رغبةً منها في توفير المعلومات المتعلقة بالطرح قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد مساء يوم الأربعاء 1445/04/24 هـ (الموافق 2023/11/08 م)، في مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي، للتصويت على زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي.

وأوضحت أن طرح أسهم حقوق الأولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.