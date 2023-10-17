شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: حكم نهائي يلزم «نوبكو» بدفع 60.5 مليون ريال لشركة تابعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن صدور واستلام صك حكم الاستئناف لصالح شركة رؤى الحماية (شركة تابعة) في الدعوى المقامة منها ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن صك الحكم مصدقا ومذيلا بالصيغة التنفيذية من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، إذ قضت الدائرة بإصدار الحكم النهائي.

وأضافت أن الحكم تضمن أن تدفع شركة (نوبكو) لشركة رؤى الحماية مبلغا قدره 60.568 مليون ريال، إضافة إلى مبلغ 135 ألف ريال لقاء أتعاب الخبرة في القضية، فضلا عن مبلغ 500 ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة.

وأوضحت الشركة أنها قدمت الحكم لمحكمة التنفيذ لتنفيذه.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الخميس الماضي، صدور تأييد للحكم القضائي الصادر لصالح شركة رؤى الحماية (شركة تابعة) والصادر في الدعوة المقامة من قبل الشركة ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)، وذلك بعد تأييد من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 11 أكتوبر الحالي.