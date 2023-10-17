شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي الياباني يتعافى وسط تفاؤل بشأن الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعافى المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء بعد الانخفاض الحاد الذي سجله في الجلسة السابقة، مقتفيا أثر وول ستريت وسط تفاؤل المستثمرين بشأن بيانات الأرباح المرتقبة التي تغلبت على المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.9 % عند 31944.31 نقطة، معوضا نحو نصف خسائر أمس الإثنين عندما هبط 2 %.

ومن بين 225 سهما على المؤشر ارتفع 172 وانخفض 49، في حين استقر اثنان. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 %.

وتوقع محللون أن الأرباح في كل من اليابان والولايات المتحدة ستكون قوية هذا الربع، ومن المرجح أن يدعم ذلك أسعار الأسهم.

وانتعشت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بقوة، بعدما شهدت عمليات بيع مكثفة في بداية الأسبوع.

وسجلت عملاقة صناعة الرقائق اليابانية طوكيو إلكترون مكاسب كبيرة إذ قفز سهمها 2.4 %. وارتفع سهم أدفانتست 1.2 % وليزرتك 1.5 %.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 2.7 %، فيما حذر محللون من الاغترار بهذا.

وقالوا: "حركة الأسعار لا تشير إلى أن المخاطر التي تشكلها التوترات في الشرق الأوسط قد انتهت، إذ تبدو الأمور أشبه بتصحيح الأوضاع".