شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار حبيس نطاق ضيق مع ترقب كلمة رئيس المركزي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وترقب مجموعة من الكلمات لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع أبرزها كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تلمسا لمؤشرات حول توقعات السياسة النقدية.

واستقر الين قرب مستوى 150 المهم مقابل الدولار ليبقي المستثمرين في حالة ترقب لأي مؤشرات على تدخل من السلطات اليابانية.

وسجل الين في أحدث معاملاته 149.60 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 150.17 في الثالث من أكتوبر، وهو أضعف مستوى هذا العام قبل أن يلتقط أنفاسه قليلا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.056 % إلى 106.32 بعد انخفاضه 0.36 % أمس الاثنين.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.14 % في أحدث تداول له وجرى تداوله مقابل 1.2199 دولار، بعد ارتفاعه 0.6 % أمس الاثنين. وتراجع الإسترليني 3.7 % هذا الشهر.

وانخفض اليورو 0.14 % إلى 1.0545 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.17 % إلى 0.6353 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.47 % إلى 0.5901 دولار.

