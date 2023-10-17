شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الحديد والأسلاك الكهربائية في السعودية على أساس شهري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الحديد في السعودية خلال شهر سبتمبر، لجميع الفئات، على أساس شهري، باستثناء حديد التسليح (6 مم) الذي سجل انخفاضا على أساس شهري وسنوي، فيما ارتفعت أسعار الأسلاك الكهربائية، بينما سجلت أسعار الأخشاب انخفاضا، بينما ارتفع سعر خشب التيك الأفريقي على أساس سنوي وشهري.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات، ارتفع سعر حديد التسليح (8 مم) على أساس شهري في سبتمبر الماضي بنحو 0.5%، مسجلا 2753.05 ريال، بينما سجل سعر الحديد (10 مم) 2787.98 ريال، مرتفعا بنسبة 0.5% على أساس شهري.

وبحسب النشرة فإن سعر الحديد (12 مم) سجل 2659.51 ريال للطن، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.8%، فيما ارتفع بالنسبة ذاتها سعر حديد التسليح (14 مم) مسجلا 2664.52 ريال للطن.

وأفادت النشرة بأن سعر الحديد (16 مم) سجل في شهر سبتمبر الماضي نحو 2668.45 ريال للطن، مرتفعا بنسبة 0.8%، على أساس شهري، فيما سجل سعر الحديد (18 مم) 2672.2 ريال للطن، مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري.

الأسلاك الكهربائية

سجلت أسعار الأسلاك الكهربائية لجميع الفئات ارتفاعا على أساس شهري، فيما تراجعت على أساس سنوي، وترواحت نسب الارتفاع ما بين 0.6% إلى 1.2%، فيما تراوحت نسب الانخفاض ما بين 2.4 % إلى 4.2%، في شهر سبتمبر الماضي.

وتراجع سعر الخشب التشيلي على أساس سنوي وشهري بنسبة 13.3%، و0.1% على التوالي، فيما انخفض الخشب الروماني بنسبة 14.3%، و3%، بينما ارتفع خشب التيك الأفريقي بنسبة 2.5%، و0.4% على أساس سنوي وشهري على التوالي.

وانخفض سعر الفحم بنسبة 4.4% على أساس سنوي، و1.7% على أساس شهري.