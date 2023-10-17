شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد بعض البريق مع ترقب خطاب رئيس المركزي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور بيانات اقتصادية وخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول هذا الأسبوع، والذي يمكن أن يحول اتجاه قرارات أسعار الفائدة المقبلة.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1916.88 دولار للأوقية بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % إلى 1930.00 دولار.

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وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، كما ارتفع الدولار، مما يزيد من تكلفة السبائك التي لا تدر عائدا على حائزي العملات الأخرى، قبيل صدور بيانات عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وتتكهن الأسواق بأن خطاب باول المزمع يوم الخميس يمكن أن يقدم مزيدا من الوضوح بشأن موقف البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة بعد الإيماءات الأكثر ميلا إلى التيسير النقدي من جانب كبار مسؤولي السياسة النقدية في الأسابيع القليلة الماضية.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة ايضا زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وأدت التوترات في الشرق الأوسط، التي دفعت أسعار الذهب كملاذ آمن إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، إلى تفاقم حالة الغموض في السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 22.53 دولار للأوقية، والبلاتين 0.2 % إلى 889.06 دولار والبلاديوم0.4 % إلى 1138.92 دولار.

