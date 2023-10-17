تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، قبيل بيانات اقتصادية وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1913.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0326 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1925.80 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، وارتفع الدولار أيضًا، ما يجعل السبائك التي لا تدر عائدًا باهظة الثمن على حائزي العملات الأخرى، قبل مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي في وقت لاحق اليوم.

وتتكهن الأسواق بأن خطاب باول القادم يوم الخميس قد يقدم مزيدًا من الوضوح بشأن موقف سعر الفائدة للبنك المركزي الأمريكي بعد الإشارات الحذرة من قبل كبار صناع السياسة في الأسابيع الأخيرة.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وهو أصل لا يدر عائدا.