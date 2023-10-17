بين 5 - 15%.. هيئة قناة السويس تقرر رفع رسوم العبور في القناة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2024، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 5%.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، تشمل الزيادة كل من: ناقلات البترول الخام، ناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال”LPG ” وناقلات الغاز الطبيعي المسال “LNG” وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.

كما قررت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة – السفن الأخري.

ومن المقرر تطبيق تلك الزيادات اعتباراً من الـ 15 من يناير 2024.

وأشار المنشور الملاحي الصادر من إدارة التحركات إلى أنه سيتم إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.