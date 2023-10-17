شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع رسوم عبور قناة السويس حتى 15% يناير المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم مصر زيادة رسوم عبور السفن في قناة السويس بين 5% و15%، اعتباراً من منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكدت هيئة قناة السويس في بيان، أن الزيادة العادية ستكون بمقدار 5% لسفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة، و15% لناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية والغاز المسال، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.

وقالت الهيئة إنها ستعفي «سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا والمتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى، من الزيادة المستهدفة».