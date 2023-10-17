شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق أقل هامش ربح تمويلي بنسبة 2.59% على مشاريع «الوطنية للإسكان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة الوطنية للإسكان عن تطبيق أقل هامش ربح تمويلي على جميع المشاريع بنسبة تخفيض غير مسبوقة تصل إلى 2.59%، ولفترة محدودة.

وكانت الشركة قد أعلنت تسليم نحو 30 ألف وحدة سكنية حتى شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوطنية للإسكان: إن تسليم الوحدات السكنية تتوزّع في 11 مدينة حول المملكة وهي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط الطائف، ينبع بالإضافة إلى المدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقدم مسكنًا عصريًا لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.

وأكدت أنها تعمل جاهدة على تنفيذ خططها وإستراتيجيتها لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية، في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص.