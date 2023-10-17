شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «ترخيص بيوت التصدير» لتأهيل الشركات المحلية واستقطاب المؤسسات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن على هامش المؤتمر المصاحب لمعرض صنع في السعودية، خدمة «ترخيص بيوت التصدير» التي ستسهم في تأهيل الشركات المحلية واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التصدير.

وتقدم الخدمة عبر وسطاء تجاريين يقدمون خدمات مختلفة على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالتصدير، بهدف مساعدة المصدرين على الوصول إلى أسواقهم المستهدفة.

وتسهم الخدمة في تشجيع التوجه نحو التصدير ورفع دقرات الشركات المحلية، وتسهيل رحلة التصدير أمام الشركات المحلية وتذليل العقبات.

وتستهدف الخدمة، زيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية والوعي بالعلامة التجارية للصادرات السعودية، وتوفير عوامل تمكين التصدير وجعلها أكثر فعالية.

ومن أهداف الخدمة: تأهيل الشركات المحلية واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التصدير.