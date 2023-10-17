شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء العريش يستقبل السفينة STELLAR EAGLE لتصدير 40 ألف طن ملح لكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، عن نجاحه في استقبال السفينة STELLAR EAGLE القادمة من لبنان، وذلك لشحنها بـ 40 ألف طن من الملح من إنتاج شركتي النصر للملاحة وكريستال، لتصديرها لمومباسا في كينيا من خلال المصدر شركة مدريد الدولية.

وتعتبر السفينة STELLAR EAGLE إحدى سفن بضائع الصب الجاف العملاقة، بحمولة إجمالية تصل إلى 55 ألف طن، وقامت إدارة ميناء العريش بالتنسيق مع التوكيل الملاحي شركة الريدي وشركة الشحن سينا سبيد؛ لترتيب إجراءات وصول السفينة وتراكيها برصيف "سيناء" الجديد.

ومن جانبه صرح وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس: "نحتفي اليوم ببدء التشغيل الفعلي لرصيف سيناء بطول 250 متر بميناء العريش البحري، وتعد هذه الشحنة الأكبر بالميناء منذ إعادة تشغيله في 2021، ونواصل العمل على تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية كافة، لا سيما ميناء العريش بوابة شرق المتوسط، الذي نجح في استقبال سفن المساعدات وإرسال مواد الإغاثة لكل من سوريا وتركيا إبان الزلزال الكارثي وذلك خلال التشغيل التجريبي لرصيف سيناء."

وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم باستكمال أعمال التطوير بميناء العريش بالتعاون مع الهيئة الهندسية من خلال شركات وطنية بأيدٍ مصرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد 2 رصيف بحري، الأول "رصيف سيناء" بطول 250 متر نفذته شركة "المقاولون العرب"، والآخر "رصيف تحيا مصر" بطول 1 كيلومتر نفذته شركة "الغرابلي"، بالإضافة إلى انتهاء أعمال حاجز الأمواج الرئيسي بطول 1250 متر، وكذا تنفيذ الحاجز الشرقي بطول 250 متر، فضلاً عن أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، ويعتبر ميناء العريش هو الميناء المحوري والمنفذ البحري الوحيد لشمال سيناء؛ حيث يمتلك مقومات تجعله من أهم الموانئ التجارية على ساحل المتوسط، ويقوم حاليًا بتصدير البضائع والمنتجات السيناوية للخارج، والتي تتضمن أبرزها مواد البناء التي تساهم في إعادة إعمار بعض الدول المجاورة، كما يعمل الميناء على تقديم خدمات القطر والإرشاد البحري للسفن.