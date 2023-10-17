طارق الملا: رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية المهارات القيادية أهم أولوياتنا

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أولي رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية المهارات القيادية أهمية كبيرة منذ إطلاق تنفيذ المشروع عام 2016 من خلال تنفيذ برامج متنوعة وغير تقليدية بمعايير عالمية في هذا المجال، بهدف اضافة خبرات جديدة للادارة المتوسطة والشابة وتحقيق تعاقب الأجيال ومواكبة مستجدات صناعة الطاقة و القدرة علي مواجهة تحدياتها بفعالية .

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتورة ماجي نصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت في مصر والوفد المرافق بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى، حيث تم استعراض البرامج والمنح الدراسية التي تقدمها هيئة فولبرايت المعنية بالتبادل الثقافي والتعليمي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

وأضاف الملا أن الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية ركيزة أساسية في تنفيذ برامج رفع كفاءة العنصر البشرى بقطاع البترول والغاز بمعايير عالمية، موضحا انها فتحت افاقاً جديدة امام القطاع في عملية تطوير العنصر البشري بما يتماشي مع تحقيق رؤيته في هذا الصدد، ولفت الملا الي انه تم ايفاد المتدربين من القيادات الشابة والمتوسطة الي مواقع عمل كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خارج مصر لاكتساب خبرات نوعية جديدة .

وشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة فولبرايت لتعظيم الاستفادة من برامج المنح الدراسية والبرامج التي تقدمها فولبرايت والتي ستسهم في اكتساب الخبرات العلمية والعملية التي تخدم مجالات مختلفة ومنها بالطبع مجال الطاقة في ظل ما يشهده من تطورات وإعادة تشكيل الاولويات للاتجاه نحو الطاقة الخضراء وانتهاج اساليب جديدة في ادارة عمليات صناعة البترول والغاز لتحقيق المسئولية البيئية .

وتم الاتفاق خلال اللقاء علي عقد جلسة عمل تضم مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية المختصين بمجالات تطوير العنصر البشرى و ممثلو هيئة فولبرايت للتعريف بأنظمة و قواعد المشاركة والقبول في المنح الدراسية والتقدم للاختبارات المؤهلة لذلك والتي تعلن عنها الهيئة في شهري فبراير ونوفمبر من كل عام ، وذلك تمهيدا لترشيح كوادر الادارة المتوسطة للتقدم لاختبارات الحصول علي المنح الدراسية .

يشار الي ان هيئة فولبرايت تقدم منح ممولة بالكامل لخريجي الجامعات لدراسة الماجستير في الولايات المتحدة بحد أقصي عامين، كما تقدم برنامج زمالة (يوبرت همفري) والذي يوفر الفرصة للشباب والمهنيين في الوظائف المتوسطة للتطوير المهنى والاداري ومهارات القيادة من خلال برنامج لمدة 10 شهور في الولايات المتحدة الامريكية، بخلاف الاشراف المشترك علي رسائل الدكتوراة من خلال منح ممولة بالكامل لطلبة الدكتوراة في الجامعات المصرية لاجراء الابحاث اللازمة .