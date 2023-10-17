شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 1.7%.. ورأس المال يربح 26 مليار جنيه خلال 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه خلال 20 دقيقة ليصل إلى مستوى 1.471 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 21389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 26109 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستوى 8954 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3823 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 5829 نقطة.