شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق هاكاثون في «كوب28» لتحديد حلول استدامة مبتكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرمت شركة إريكسون، اتفاقية شراكة مع مؤسسة هاك فور إيرث لإطلاق هاكاثون «هاك فور إيرث في COP28 بالاشتراك مع إريكسون»، في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023، عبر الإنترنت.

ويهدف هذا الهاكاثون إلى تحديد وتطوير حلول استدامة مبتكرة باستخدام التكنولوجيا والإبداع وقدرات الاتصال، لخلق حلول مستقبلية لتحديات الاستدامة الراهنة.

وتماشياً مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، سيكون على المشاركين في الهاكاثون التركيز على إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق في فئات التحدي الثماني لهذا العام، وهي: الطاقة، والنقل، الغذاء، والشراكة، والتعليم، والمدن المستدامة، والمياه، والبيئة.

الابتكار المستدام

وقالت آن مولين، المؤسس والأمين العام لمؤسسة هاك فور إيرث: «نحن سعداء جداً بأن نتعاون مع إريكسون في هاكاثون هاك فور إيرث في COP28، لا سيما أن إريكسون تشاطرنا الرؤية تجاه الابتكار المستدام من أجل مستقبلنا، إذ لديها أجندة جريئة وطموحة جداً في هذا المضمار. وأنا واثقة بأننا سنقدم هاكاثوناً مؤثراً في مؤتمر COP28 من خلال هذه الشراكة المميزة».

بدورها، قالت فداء كبّي، نائب الرئيس ورئيس التسويق والاتصالات والاستدامة والمسؤولية المؤسسية في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: «يسعدنا جداً أن نتعاون مع مؤسسة هاك فور إيرث لتحديد حلول استدامة مبتكرة تستند إلى التكنولوجيا والإبداع وقدرات الاتصال. ونود أن نؤكد من خلال هذا التعاون التزام إريكسون الثابت والمستمر بالاستفادة من تقنياتنا، للمساهمة في تطوير حلول تقود إلى تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع وبشكل مسؤول. ونحن نتطلع قدماً إلى رؤية الحلول الإبداعية التي سيقدمها المشاركون في هاكاثون هاك فور إيرث في COP28 الذي يتم تنظيمه بالاشتراك مع إريكسون».

وسيتم اختيار 8 فرق فائزة، حيث سيفوز فريق واحد في كل فئة من فئات الهاكاثون. وستدخل الفرق الفائزة في برنامج التسريع المخصص «البناء من أجل الأرض» من مؤسسة هاك فور إيرث لمدة 6 أشهر.