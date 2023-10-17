شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية عقد بنصف مليار درهم لمشروع «صفا ون دي جريسوغونو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت داماك العقارية، ترسية حزمة الأعمال الرئيسية لمشروعها المميز «صفا ون دي جريسوغونو» على شركة «اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء» (UNEC) بعقد تتجاوز قيمته نصف مليار درهم.

تمتلك اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء خبرة واسعة في مجال البناء وتنفيذ المشاريع الضخمة، ومن المتوقع أن تقدم إضافة كبيرة إلى مشروع «صفا ون»، الذي يتميز بموقعه الحيوي في شارع الشيخ زايد بجوار حديقة الصفا وسط دبي.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: «مع ترسية حزمة الأعمال الرئيسية، نقترب خطوةً أخرى من عملية بناء برج صفا ون دي جريسوغونو، والذي نتوقع بأن يصبح معلماً جديداً من معالم الفخامة في شارع الشيخ زايد الحيوي في دبي. لدينا رؤية واضحة تتمثل في تنويع محفظتنا العقارية عبر الدخول في شراكات مع علامات تجارية عالمية مرموقة، والارتقاء بأساليب الحياة الفاخرة في دبي إلى مستوياتٍ جديدة».

سيتألف المشروع من برجين توأمين سيضمان طوابق فاخرة وأخرى فائقة الفخامة، كما سيشمل حدائق معلقة تمتد من الطوابق الأرضية إلى العليا.