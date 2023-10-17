شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «الإمارات للمستثمرين بالخارج» و«كوترا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج مذكرة تفاهم مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «كوترا»، وذلك بهدف توفير إطار للتعاون بين الجهتين.

ويشمل نطاق التعاون الذي تنص عليه مذكرة التفاهم، تبادل المعلومات واستكشاف الفرص الملائمة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها أسواق البلدين، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والمبادرات التي تخدم الأهداف المشتركة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. ويتوقع الاتفاق المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، لتوسيع حضورها في منطقتي شرق آسيا والشرق الأوسط.

ووقع المذكرة كلاً من جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والدكتور كيم تاي هيونغ، مفوض الاستثمار في انفيست كوريا التابعة للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «كوترا»، وذلك في المقر الرئيسي للمجلس في أبوظبي.

دور فاعل

وقال جمال بن سيف الجروان: نحن في مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج نسهم بدورٍ فاعلٍ في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، ونحن على ثقة أن مذكرة التفاهم تلك تُعد نقطة انطلاق مهمة لمجتمعي الأعمال وسينبثق منها مبادرات تؤتي ثمارها بالنجاح.

وتابع الجروان: حققت كوريا الجنوبية قفزات اقتصادية مذهلة، وبرزت كواحدة من قصص النجاح الاقتصادي الأكثر روعة في القرن العشرين، واستطاعت تحقيق نمو اقتصادي جعلها صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وتُعد كوريا الجنوبية مُصدّراً للتكنولوجيا والخدمات المتقدمة ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات المتبادلة نقلة نوعية من خلال التركيز على ديناميكيات الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة وتوليد الطاقة الهيدروجينية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والسياحة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد، كلها قنوات جديدة من شأنها تعزيز وصول الشركات؛ خاصة الصغيرة والمتوسطة إلى الفرص المتاحة، وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين على تطوير المزيد من الشراكات التي تخدم الرؤية التنموية لاقتصاد البلدين.

تعاون

من جانبه قال الدكتور كيم تاي هيونغ مفوض الاستثمار في انفيست كوريا،: «نحن متحمسون للتعاون الوثيق مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها كوريا للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك الشركات من دولة الإمارات. كوريا معروفة بابتكارها وصناعاتها الديناميكية، وستمكّننا هذه الشراكة من جذب الاستثمار المباشر الأجنبي لدعم نمونا الاقتصادي».

وأضاف هيونغ: «كوريا تعترف بدولة الإمارات كشريك أساسي في توسيع شبكتنا الاستثمارية العالمية. نتطلع بشغف إلى العمل يداً بيد مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، لإنشاء بيئة استثمارية مزدهرة تعود بالفائدة على البلدين، وتمثل الاتفاقية بداية عصر جديد من التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار، وتعزز العلاقات بين كوريا الجنوبية والإمارات على الساحة العالمية».