شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة لرئيس «أبل» إلى الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك، بزيارة مفاجئة إلى الصين خلال هذا الأسبوع، على ما أفاد رئيس شركة التكنولوجيا الأمريكية عبر منصة «ويبو» الصينية.

وقال كوك في رسالة نشرها الاثنين عبر موقع «ويبو»، إنه زار متجر «أبل» في مدينة تشنغدو، والتقى عدداً من مستخدمي لعبة «هونر أوف كينغز» المتوفرة عبر الهواتف الذكية، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الصين.

وتُعد هذه اللعبة التي ابتكرتها شركة «تينسنت» الصينية، إحدى الألعاب الأكثر استخداماً في العالم.

وقال كوك: «إنّ الأجواء التي كانت سائدة في تلك الليلة كانت مذهلة»، مضيفاً أنّ «لعبة هونر أوف كينغز انطلقت من تشنغدو، واستحالت ظاهرة عالمية في متجر تطبيقات أبل».

وقال لصحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية الناطقة بالإنجليزية: «إنّ هذه اللعبة رفعت سقف التوقعات»، مشيراً إلى أنّها «تحظى بشعبية كبيرة في الصين ومختلف أنحاء العالم».

مركز إنتاج رئيسي

وتُعد الصين مركز الإنتاج الرئيسي لهواتف «أبل» الذكية وأجهزة الكمبيوتر وتلك اللوحية والملحقات الإلكترونية.

وفي مارس/آذار، زار الرئيس التنفيذي لـ«أبل» بكين، وأعلن أنّ علاقة «تكافلية» تجمع شركته بالصين.

إلا أنّ مبيعات منتجات «أبل» تضررت عام 2022 بسبب القيود التي فُرضت على الإنتاج في المصانع، في إطار سياسة «صفر كوفيد» التي اعتمدتها الصين.

وتهدد الضوابط الأمريكية على الصادرات من المكونات ذات التقنية العالية، سلسلة التوريد الخاصة بـ«أبل».

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن محللين هذا الأسبوع، أن مبيعات هاتف «آيفون 15» الجديد في الصين انخفضت، مقارنة بمبيعات الطرز السابقة. ويُعزى هذا الانخفاض تحديداً إلى وجود عدد كبير من الهواتف المنافسة في السوق المحلية على غرار «هواوي». (أ.ف.ب)