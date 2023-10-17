شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من هبوط أسهم «إريكسون» وقطاع التعدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركة إريكسون بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال وانخفاض أسهم شركات قطاع التعدين مع مراقبة المستثمرين للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1%، مع تسجيل قطاع التعدين أكبر الخسائر إذ تراجع 0.6% متأثراً بانخفاض أسعار النحاس.

وهوت أسهم «إريكسون» 7.3%، بعد أن أشارت شركة معدات شبكات الاتصالات السويدية إلى أن حالة الغموض الراهنة التي تؤثر في أعمال شبكاتها للهاتف المحمول ستستمر حتى عام 2024، مع الإعلان عن انخفاض إيرادات الربع الثالث.

وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات الأوسع 0.5%.

وهوى سهم شركة «لونزا» 11.5%، بعد أن خفضت شركة تصنيع الأدوية هامش الربح المستهدف لعام 2024 مرة أخرى بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي الشهر الماضي.

وارتفع سهم «رولز رويس» 1.5%، بعد أن قررت شركة الهندسة البريطانية إلغاء ما يصل إلى 2500 وظيفة في أحدث خطة للتحول.

وظل المؤشر «فايننشال تايمز 100» في بريطانيا دون تغيير، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الأجور المنتظمة في البلاد من أعلى مستوى قياسي سابق. (رويترز)