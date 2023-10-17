شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليار دولار استثمارات صينية جديدة مع السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة الصينية بكين، توقيع مشروعات جديدة في مجالات الطاقة باستثمارات 14,75 مليار دولار تقام في منطقة السخنة بمصر، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، التي تنعقد في الصين. كما شهد في الوقت ذاته توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات متنوعة.

وقد تم التوقيع على اتفاقية إطارية ومذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة «تشاينا إينرجي»، لإنتاج الوقود الأخضر، وشركة «ي نايتد إينرجي»، لإنتاج كلورايد البوتاسيوم.

وقام بالتوقيع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليو زيكسيانج، رئيس مجموعة «تشاينا إينرجي»، وسونغ يو، المدير التنفيذي لشركة «يونايتد إينرجي»

وتستهدف الاتفاقية الإطارية، مع «تشاينا إينرجي»، إقامة مشروع لإنتاج 1,2 مليون طن من الأمونيا الخضراء، و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة، على مساحة 500 ألف متر مربع.

وتهدف مذكرة التفاهم مع «يونايتد إينرجي» إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم، على ثلاث مراحل، على أن تبدأ بالمرحلة التجريبية بإنتاج 100 ألف طن، يتم فيها التشغيل بواسطة محطات طاقة متجددة، بحجم استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار.

وقد تم الاتفاق على تصدير 20% من إنتاج كلورايد البوتاسيوم، مع الوفاء باحتياجات السوق المحلية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام مصر بالتوسع فى إقامة مشروعات الطاقة الخضراء، واتاحة المزيد من المحفزات جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا المجال الواعد، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة الخضراء بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد وليد جمال الدين، انه سيتم تقديم كامل للاستثمارات في مجال الطاقة، تنفيذا لاستراتيجية الهيئة نحو إنتاج الوقود الأخضر.

وأضاف ان المنطقة الاقتصادية تعمل على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، لما له من متطلبات عالمية، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية لجذب الاستثمارات العالمية في الوقود النظيف.

وفي السياق، شهد رئيس الوزراء المصري، توقيع 4 اتفاقيات جديدة للاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن منطقة «تيدا – مصر»، كما شهد التوقيع على اتفاقية إطارية لتطوير «مدينة مطار القاهرة للشحن الجوي، والمناطق اللوجستية» في مصر. كما شهد توقيع مذكرة تفاهم في مجال رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة وتقليل الفقد في الكهرباء.