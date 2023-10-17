شكرا لقرائتكم خبر عن 605 ملايين دولار استثمارات تركية جديدة في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا زخماً كبيراً، في ظل اتفاق الدولتين على مضاعفة معدلات التعاون التجاري على مختلف الصعد، خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر أن شركتين تركيتين تخططان لاستثمار 605 ملايين دولار في مصر.

وأضافت الوزارة أن ذلك تم خلال لقاءات عقدها المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خلال زيارته لتركيا، والتي تعد الثانية من نوعها، شارك خلالها في فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين تركيا وإفريقيا.

وحفلت زيارة الوزير إلى تركيا بالعديد من اللقاءات مع مسؤولي الشركات التركية العاملة في مصر، وناقش معهم خطط التوسع في السوق المصرية، وكذلك مسؤولي الشركات التي تستهدف العمل في مصر.

مباحثات رسمية

كما أجرى الوزير المصري مباحثات رسمية مع عدد من المسؤولين الأتراك، ومنهم الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، تم فيها بحث فرص الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وتم، خلال اللقاءات، بحث إمكانات إنشاء فروع للبنوك التركية في مصر، وفروع للبنوك المصرية في تركيا، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على حركة التجارة البينية بين البلدين.

وأوضحت الوزارة، مساء الاثنين، أن الشركتين التركيتين، هما: مجموعة «أير أوغلو»، المتخصصة في إنتاج الملابس والمنسوجات والعقارات وسلاسل التجزئة، ومجموعة «حياة» المتخصصة في المنتجات الصحية.

وأكدت الوزارة أن مجموعة «أير أوغلو» ترغب في إقامة مصنعين: الأول لإنتاج الغزول البوليستر والنايلون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 500 ألف متر مربع، بكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون دولار. ويقام هذا المصنع على مرحلتين، ويستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليون دولار.

أما المصنع الثاني، فيتخصص في إنتاج المفروشات ولوازم الأسرة والمراتب، وتقدر كلفته الاستثمارية بنحو 200 مليون دولار، لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإفريقية.

وتمتلك الشركة حالياً في مصر، مصنعين، أحدهما في المنطقة الحرة بالإسماعيلية، ينتج الأقمشة، ومصنع آخر في دمياط لأقمشة الجينز، ويتم تصدير إنتاج الشركة إلى المتاجر الأمريكية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 200 مليون دولار.

توسعة مصنع دمياط

وتعتزم الشركة، في الوقت ذاته، توسعة مصنع دمياط لرفع إنتاجيته السنوية، بهدف زيادة قيمة الصادرات.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة في مصر إلى أن شركة «حياة» التركية تستهدف إقامة 3 مصانع، الأول للمنظفات الصناعية بكلفة 35 مليون دولار، والثاني لإنتاج المناديل الورقية بكلفة 70 مليون دولار، والثالث مصنع لإنتاج الحفاضات.

وتعمل الشركة في مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2012، ويبلغ إجمالي استثماراتها في السوق المصري نحو 550 مليون دولار.

وفي السياق، من المقرر أن يزور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، القاهرة، على رأس وفد يضم رجال وسيدات أعمال للقاهرة، خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، لحضور المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، حيث سيتم عقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين لبحث إمكانات إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بين شركات مصرية وتركية.