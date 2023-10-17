شكرا لقرائتكم خبر عن 20.6 مليار درهم الاستثمارات الإماراتية في تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، إن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من دولة الإمارات إلى تركيا وصل إلى 5.6 مليار دولار (20.6 مليار درهم) في الفترة من 2002 إلى أغسطس 2023.

وأضاف أوغلو على هامش فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي يعقد في أبوظبي، أن هناك حوالي 600 شركة برأسمال إماراتي تعمل في تركيا حتى النصف الأول من العام الجاري.

قطاعات

وذكر أن الإمارات هي الشريك التجاري الثالث عشر لتركيا من حيث الصادرات والشريك التجاري الخامس عشر من حيث الواردات، مع حجم تجاري بلغ حوالي 10 مليارات دولار حتى عام 2022.

وأشار إلى أن تركيا تجتذب الاستثمارات من الإمارات بشكل خاص في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والزراعة واللوجستيات والنقل والبنية التحتية والتمويل والسياحة، بالإضافة إلى مجالات التغير المناخي والطاقة والمياه والأمن الغذائي.

وأوضح أوغلو أن من بين أبرز الاستثمارات التي قامت بها الشركات الإماراتية في تركيا هي اتفاق مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين «ميناء دي بي ورلد ياريمجا» وميناء إيفياب، بالإضافة إلى استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك دنيز.

وقال إنه في الفترة من 2014 إلى 2022، بلغ إجمالي حجم الاستثمار المباشر الأجنبي من تركيا إلى الإمارات حوالي 1.1 مليار دولار، وأكثر من 400 شركة برأسمال تركي تعمل في الإمارات، في قطاعات البناء والسياحة والدفاع وقطاعات أخرى.

استثمارات جديدة

وأضاف رئيس مكتب الاستثمار التركي، أن أحدث الاستثمارات الإماراتية في تركيا هي استحواذ بنك دبي الإسلامي على حصة في مجموعة شركات «تي. أو. إم» في تركيا، وهو أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد، مشيراً إلى أن «العالمية القابضة» استحوذت مؤخراً على 50% في شركة «كاليون إنرجي» التركية حيث شملت الصفقة مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية في كارابينار بقونية، ومشروع طاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط، ومشروع طاقة شمسية 100 ميجاواط في مدينة نيدا، بالإضافة إلى مشروع طاقة شمسية بسعة 50 ميجاوات في غازي عنتاب، وغيرها من المشروعات المتجددة في مختلف المدن التركية.

وأوضح، أن هناك سلسلة من اتفاقات استثمارية ومذكرات تفاهم موقعة بين الإمارات وتركيا لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والبيئة، ومن بينها الاتفاقيات الموقعة بين «القابضة - ADQ» وصندوق الثروة في تركيا حيث تشمل اتفاقية تعاون عامة ومذكرة تفاهم لإنشاء «صندوق رأس المال المخاطر للتكنولوجيا» للاستثمار في شركات التكنولوجيا التركية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون تتعلق باستثمارات موانئ أبوظبي في تركيا، واتفاق تعاون بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول.

صندوق

وذكر أحمد بوراك أوغلو أن صندوق الثروة السيادي في تركيا و«القابضة - ADQ» أعلنا مؤخراً إطلاق «صندوق تركيا للتكنولوجيا» برأسمال قيمته 300 مليون دولار بهدف الاستثمار في صناديق رأسمال استثمارية مختلفة وشركات تركية ناشئة تتميز بإمكانات نمو مرتفعة ونماذج الأعمال المبتكرة، حيث سيستثمر الصندوق في الشركات العاملة على تطوير التقنيات الجديدة، أو على تحسين التقنيات الحالية ضمن قطاعات مهمة مثل الطاقة والمرافق والصحة وعلوم الحياة والأغذية والزراعة والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتعليم.

(وام)