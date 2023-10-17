شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير عقارات دبي تتواصل.. وتحط في «ميدان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تسابق المشترون وممثلو الملاك مجدداً منذ ليل الإثنين - الثلاثاء، إلى مركز مبيعات شركة «نخيل العقارية»، لحجز مقاعدهم على سلّم طرح مبيعات مشروع «نايا في ديستريكت ون» من «ميدان»، لتتواصل ظاهرة الطوابير البشرية في سوق عقارات دبي. وأطلقت «ميدان»، المشروع السكني الجديد الذي تقوم بإدارته «نخيل»، ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

ويتكون «نايا في ديستريكت ون» من ثلاثة أبراج تتزين أسطحها بالحدائق الخضراء، وتضم شققاً من غرفة نوم واحدة واثنتين وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى فلل لاجون مع حدائق وتراسات خاصة.

تقع الأبراج على شواطئ أكبر بحيرة كريستالية اصطناعية في العالم؛ وتوفر نوافذ الوحدات السكنية الممتدة من الأرض حتى السقف إطلالات خلابة على البحيرة وأفق دبي. ويضمن المشروع لقاطنيه سكناً آمناً ومريحاً في قلب مجتمع مسور معزز بحماية على مدار الساعة.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة «ميدان»: «يوفر مشروع نايا في ديستريكت ون السكني أجواء مستوحاة من نمط المنتجعات، وسيوفر أسلوب حياة رفيع المستوى لقاطنيه ومجتمعاً مناسباً للعائلات. ويندرج المشروع ضمن إطار التزامنا المستمر بتطوير مجتمعات استثنائية في ’الحي الأول‘ (ديستريكت ون) بما يجعلها الوجهة المثلى لأنماط الحياة الراقية في دبي.»

يقع مشروع «نايا في ديستريكت ون» على بعد أربع كيلومترات من قلب وسط مدينة دبي. ويعتبر «الحي الأول» (ديستريكت ون) وجهة شاملة متعددة الأغراض تجمع بين الرفاهية والطبيعة والأناقة وتوفر سهولة الوصول وتضم مرافق حديثة ومنازل فاخرة في وسط واحد من أبرز مواقع المدينة. وتم تصميم «الحي الأول» (ديستريكت ون) ليدعم الأنشطة الداخلية والخارجية، حيث تم تخصيص 60% من مساحاته للحدائق الخضراء المفتوحة، ويتضمن أكثر من 8 كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات والجري، بالإضافة إلى 14 كيلومتراً من المساحات السكنية على الشاطئ.