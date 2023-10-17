شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء أسهم الإمارات في ختام تداولات الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سوق دبي المالي -0.14% في ختام تداولات الثلاثاء، عند 3937.46 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.78% إلى 9553.59 نقطة، وسط استمرار حالة الحذر في الأسواق.
الأكثر ارتفاعا في سوق دبي
الفردوس 14.7%
إثمار 14.7%
اكتتاب 14.6%
الاتحاد العقارية 6.79%
الأكثر تراجعاً في سوق دبي
أمان 3.39%
إعمار للتطوير 3.33%
ديوا 2.39%
الإمارات للمرطبات 2.35%
الأكثر ارتفاعا في سوق أبوظبي
أرام 9.61%
أم القيوين للاستثمارات 9.09%
إي آند 3.2%
ألفا ظبي 3.09%
الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي
حياه للتأمين -8.55%
أي دي سي أذونات -8.09%
سوداتيل -7.71%
بالمز -2.15%