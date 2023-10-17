الاقتصاد

تباين أداء أسهم الإمارات في ختام تداولات الثلاثاء

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء أسهم الإمارات في ختام تداولات الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سوق دبي المالي -0.14% في ختام تداولات الثلاثاء، عند 3937.46 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.78% إلى 9553.59 نقطة، وسط استمرار حالة الحذر في الأسواق.

الأكثر ارتفاعا في سوق دبي 

الفردوس 14.7%
إثمار 14.7%
اكتتاب 14.6%
الاتحاد العقارية 6.79%

الأكثر تراجعاً في سوق دبي

أمان 3.39%
إعمار للتطوير 3.33%
ديوا 2.39%
الإمارات للمرطبات 2.35%

 

الأكثر ارتفاعا في سوق أبوظبي

أرام 9.61%
أم القيوين للاستثمارات 9.09%
إي آند 3.2%
ألفا ظبي 3.09%

الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي

حياه للتأمين -8.55%
أي دي سي أذونات -8.09%
سوداتيل -7.71%
بالمز -2.15%
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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