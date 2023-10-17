شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء أسهم الإمارات في ختام تداولات الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سوق دبي المالي -0.14% في ختام تداولات الثلاثاء، عند 3937.46 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.78% إلى 9553.59 نقطة، وسط استمرار حالة الحذر في الأسواق.

الأكثر ارتفاعا في سوق دبي

الفردوس 14.7%

إثمار 14.7%

اكتتاب 14.6%

الاتحاد العقارية 6.79%

الأكثر تراجعاً في سوق دبي

أمان 3.39%

إعمار للتطوير 3.33%

ديوا 2.39%

الإمارات للمرطبات 2.35%

الأكثر ارتفاعا في سوق أبوظبي

أرام 9.61%

أم القيوين للاستثمارات 9.09%

إي آند 3.2%

ألفا ظبي 3.09%

الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي

حياه للتأمين -8.55%

أي دي سي أذونات -8.09%

سوداتيل -7.71%

بالمز -2.15%

