شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لـ"اتصالات" يكشف أسباب تحول الشركة لمشغل تكنولوجى متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر من &e، إن رؤية شركة اتصالات مصر من &e تغيرت خلال السنوات الماضية لتتحول من مجرد مشغل اتصالات إلى مشغل تكنولوجي متكامل، وجاء هذا التحول نتيجة للتغيرات العديدة التي شهدتها صناعة الاتصالات على مدار الفترة الماضية، فلم يعد التركيز على تقديم خدمات الصوت ونقل البيانات فقط، بل تسعى الشركة من خلال شراكات متنوعة على تقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات عملائنا المتجددة.

وذكر حازم متولي، خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش معرض "جيتكس جلوبال"، أبرز الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة وهي الخدمات المالية، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، وكذلك خدمات بنكية غير متوافرة في السوق المصري، إضافة إلى خدمات الترفيه، وإنترنت الأشياء، مما يدعم رؤية الشركة كمشغل تكنولوجي متكامل عبر رقمنة الخدمات بأحدث تكنولوجيا، وإنفاق استثمارات ضخمة لتطوير أصول الشركة، وتعزيز ثقة عملائنا.

أكد متولي، أن السوق المصري واعد ويحتاج إلى مزيد من الخدمات التكنولوجيا لتحقيق تطلعات العملاء، وتلبية احتياجات الشركات والحكومة.