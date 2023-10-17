شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات مصر": استحواذ الشركة على حصة بفودافون العالمية لا يؤثر على المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر من &e، أن استحواذ الشركة الأم على حصة بشركة فودافون العالمية، لا يؤثر على المنافسة بين الشركتين في السوق المصرى، مرجعًا ذلك إلى أن حصة الشركة بفودافون العالمية صغيرة، ولا تؤثر على سوق المنافسة في السوق المحلي.

وذكر "متولي"، أن خطة عمل الشركة تعمل على محورين؛ الأول زيادة عدد الخدمات المقدمة للعملاء، لتطبيق رؤية الشركة كمشغل تكنولوجي متكامل، ويتم تحقيق ذلك من خلال 3 آليات مختلفة؛ الأولى تطوير خدمات داخليًا مثل خدمات المحفظة والمدفوعات الإلكترونية، أو من خلال توقيع شراكات مع كبرى الشركات لتقديم خدمات تحقق تطلعات عملائنا، وهناك شركة نعتزم إنشائها وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، أو من خلال عقد شراكات مع جهات للاستفادة من قدرتنا على الوصول لعدد كبير من العملاء.

وأضاف "متولي"، ردًا على أسئلة الخليج 365 خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش معرض "جيتكس جلوبال"، اليوم الثلاثاء، أن المحور الثاني لخطة عمل الشركة، هي دراسة أنسب الفرص الاستثمارية للاستحواذ على الشركات التي تتماشى مع رؤيتنا، ويتم الإعلان عن هذه الاستحواذات فور إتمامها، متابعًا أن الشركة تدرس فرص استحواذ عديدة، ويرتبط إتمامها بقدرة الشركة التي نستحوذ عليها على بتقديم خدمات تحقق إضافة لعملائنا، وأن يكون ظروف الاستحواذ مناسبة، ويتم إدارة صفقات الاستحواذ من خلال شركة تابعة للشركة الأم تدرس أنسب الفرص، وتستحوذ على حصص صغيرة في شركات متخلفة حتى يكون هناك تنوع في الخدمات التكنولوجية.

ومن جانبه قال أحمد يحيي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر من &e، إن عدد عملاء الشركة في مصر ارتفع إلى 32 مليون عميل نقدم لهم كل خدمات الاتصالات والتكنولوجيا وكذلك خدمات مالية وترفيهية عديدة، مضيفًا أن الشركة تسعى إلى إطلاق شركات جديدة من خلال شراكات مع شركات كبرى وآخرها شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة، وخلال الأسبوع المقبل سيتم توقيع شراكات جديدة.