الزيت ب ٣٠ جنيها.. تعرف على أسعار السلع الأساسية بعد مبادرة التخفيض

الشارقة - اميمة ياسر - تراجعت أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25% بعد تطبيق الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها كما انخفضت أسعار الدواجن والبيض والعديد من السلع الأساسية الأخرى.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشاركة شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين، بمبادرة تخفيض أسعار السلع والتي تستهدف رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمرور الدوري على كافة الأسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي بدأت يوم السبت الماضي.

كما وجه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلى 24 شهرًا لافتا إلى أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.