شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي يوقف الخسائر.. ومؤشر سوق دبي يتماسك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع ثلاث جلسات متتالية، على وقع الأسعار المغرية، مرتفعاً 0.78% إلى 9553.59 نقطة، الثلاثاء، فيما واصل مؤشر سوق دبي التراجع لرابع جلسة توالياً، بنسبة 0.15% عند 3937.46 نقطة، وسط تقلب في الأداء. وتلقّى مؤشر أبوظبي الدعم من أسهم «ألفا ظبي» بارتفاعه 3% إلى 20 درهماً، و«ملتيبلاي» 2.24% عند مستوى 3.65 درهم، و«إي آند» 3.2% إلى 19.36 درهم، و«الدار» 0.93% عند 5.42 درهم و«أبوظبي الأول» 2.43% عند 13.5 درهم.

وتماسك سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني»، بمؤشر سوق دبي مع ارتفاع الأول 0.56% إلى 7.09 درهم، والثاني 0.28% عند مستوى 17.8 درهم، رغم الضغوط من سهم «ديوا» الذي أغلق متراجعاً 2.39% إلى 2.45 درهم. وشهد سوق دبي صفقة كبيرة على سهم بنك السلام البحرين بقيمة 40 ملايين درهم، على 22.5 مليون سهم بسعر 1.78 درهم للسهم الواحد.

وبلغت سيولة الأسواق 1.33 مليار درهم، منها 889 مليون درهم في سوق أبوظبي، و441.84 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 392.35 مليون سهم، توزعت بواقع 250.37 مليون سهم في دبي، و141.98 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 23921 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي معززاً بارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والصناعة والطاقة. وفي المالية، زاد «العالمية القابضة» 0.02% مقابل تراجع «أبوظبي التجاري» 0.36% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%. وفي العقار، ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.96% و«منازل» 2.2% و«إشراق» 2.25%. كما ارتفع في الاتصالات، «الياه سات» 0.76%.

وارتفع في الصناعة، «أدنوك للإمداد» 1.15% و«موانئ أبوظبي» 2.18%، مقابل تراجع «الجرافات البحرية» 1.5% مع استقرار «حديد الإمارات-أركان». وعلى صعيد أسهم الطاقة، ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.14% و«أدنوك للحفر» 0.53% و«دانة غاز» 1.32% مع استقرار«أدنوك للغاز».

سوق دبي

بدوره، انخفض مؤشر سوق دبي المالي متأثراً بانخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والصناعة والمرافق مقابل ارتفاع المالية. وتراجع في العقار،«إعمار للتطوير» 3.33% و«تيكوم» 1.1%، مقابل ارتفاع «ديار» 2.84% و«الاتحاد العقارية» 6.79%. ونزل في المرافق «ديوا» 2.39% و«إمباور» 0.5% و«تبريد» 0.84%. وعلى صعيد الصناعة، ارتفع «العربية للطيران» 0.39%، مقابل نزول «أرامكس» 1.2% و«دبي للاستثمار» 1.7% و«سالك» 0.32%. وفي القطاع المالي، ارتفع «أملاك» 3.3% و«جي إف إتش» 2.67% و«شعاع» 5.93% و«دبي المالي» 0.69%، مع استقرار «دبي الإسلامي».

توجه السيولة

وتصدر سيولة سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بقيمة 226.85 مليون درهم مغلقاً عند 400.6 درهم، تلاه «ألفا ظبي» باستقطابه 119 مليون درهم، وصولاً إلى سعر 20 درهماً، ثم «ملتيبلاي» باجتذابه 86.57 مليون درهم ليصل عند 3.65 درهم، ورابعاً «إي آند» باستقطابه 47 مليون درهم، ليغلق عند 19.36 درهم. وفي دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» بـ 98.4 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 7.09 درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة 76.58 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند مستوى 7.09 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي أغلق مستقراً أيضاً عند 5.41 درهم، بعد اجتذابه سيولة 41.7 مليون درهم، ورابعاً جاء «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 38.67 مليون درهم مغلقاً عند 17.8 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 59 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 59 مليون درهم محصلة بيع، منها 2.37 مليون درهم محصلة بيع العرب، ومليوني درهم محصلة بيع الخليجيين، و54.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وفي دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والعرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 42.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.9 مليون درهم محصلة شراء العرب، و14.38 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و23.2 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 42.5 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 28.6 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار 30.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 30.8 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 28.6 مليون درهم محصلة بيع.