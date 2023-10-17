شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار درهم تصرفات دبي العقارية ونخلة «جبل علي» الأعلى بيعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم الثلاثاء، تسجيل 300 مبايعة بـ 1.14 مليار درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 394.5 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 746.9 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28.7 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 25.31 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 201 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 7.67 مليون درهم، وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 5 مبايعات بـ 44.7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 132 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 31.78 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 168.25 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 25.6 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 568.5 مليون درهم منها 19 رهناً لأراض بـ 228.8 مليون درهم و162 رهناً فلل وشقق بقيمة 339.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 211.7 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بـ85 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 91.5 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 31 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 11.21 مليون درهم.