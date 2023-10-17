شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تستدعي 55 ألف سيارة من طراز «إكس» في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة تنظيم السيارات الأمريكية، الثلاثاء: «إن شركة تيسلا ستستدعي 54676 سيارة من طراز «إكس» تم تصنيعها بين عامي 2021 و2023، بسبب فشل جهاز التحكم في السيارة في اكتشاف انخفاض سائل الفرامل وعدم عرض ضوء تحذير».

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA): «إن شركة تيسلا أصدرت تحديثاً مجانياً لبرنامج عبر الهواء (OTA) لإصلاح المشكلة».

وأضافت الهيئة التنظيمية أن «الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ليست على علم بأي حوادث أو إصابات أو وفيات، قد تكون مرتبطة بهذه الحالة اعتباراً من 10 أكتوبر».

في أغسطس، فتحت الهيئة تحقيقاً في 280 ألف سيارة جديدة من طراز «موديل 3» و«واي» بسبب تقارير عن فقدان التحكم في التوجيه والتوجيه المعزز.

(رويترز)