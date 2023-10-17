شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» تتعاون مع «الإمارات دبي الوطني» في تكنولوجيا المعلومات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي ستعمل «دو» بموجبها على توفير بيئة استضافة آمنة ومتطورة في مركز بيانات من المستوى الثالث، لتعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات للبنك.

وتهدف اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في «جيتكس» إلى تبسيط عمليات أنظمة تكنولوجيا المعلومات للبنك، وتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات في البنك من التركيز على تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المالية الرائدة في السوق. وسيعمل مركز البيانات على تعزيز كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البنك، ما يوفر قابلية أكبر للتوسع وضمان استمرارية الأعمال.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لـ «دو»: «تعكس هذه الشراكة ثقة البنك في مراكز البيانات من المستوى الثالث التابعة لشركة»دو«، وفي قدراتنا وخبراتنا التقنية والتزامنا بتوفير بيئة استضافة آمنة وموثوقة للبيانات. ونفخر بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية واختيارنا من جانب البنك لتمكين الفريق التقني في المجموعة المصرفية الرائدة من إدارة حلول وأنظمة تكنولوجيا المعلومات بسلاسة، بما يضمن أعلى مستويات الأداء والأمان».

فيما قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في البنك: «أثبتت دو باستمرار على مدار السنوات الماضية بأنها شريك موثوق بالنسبة لنا في رحلتنا الرقمية. ويجسد مركز البيانات من المستوى الثالث رؤيتنا المشتركة للحلول والخدمات المصرفية، التي تنسجم مع متطلبات المستقبل. ومن خلال تكليف دو باستضافة بنيتنا التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات، يمكننا التركيز على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المالية لعملائنا. ونحن متحمسون لهذا التعاون الذي سيعزز كفاءتنا التشغيلية وشراكتنا المستمرة».