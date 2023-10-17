شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تُخالف الارتفاع الجماعي للأسهم الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ارتفعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، باستثناء قطر الذي تراجع مؤشرها العام 0.12%.

وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «تاسي» 1.03% إلى 10,731.40 نقطة، من خلال تداول 207.96 مليون سهم، بقيمة 5.27 مليار ريال.

كما ارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) 0.66% إلى 22,776.94 نقطة، من خلال تداول 1.41 مليون سهم، بقيمة 23.46 مليون ريال.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.78% إلى 9553.59 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.14% إلى 3937.46 نقطة.

وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت 2.81% إلى 6822.53 نقطة، جراء تداول 295.8 مليون سهم نفذت عبر 18336 صفقة نقدية بقيمة 80.8 مليون دينار كويتي.

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.13% إلى 1,946.02 نقطة، من خلال تداول 1.96 مليون سهم، بقيمة 304,507.05 دينار بحريني. وكسب مؤشر البحرين الإسلامي 0.31% إلى 726.51 نقطة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.12% إلى 10033 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 381 مليون ريال.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.19% إلى 4723.47 نقطة. وبلغت قيمة التداول 4.261 ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصري «إي جي إكس 30» 4.95% إلى 22,073.95 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» 1.66% إلى 3871.07 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إي جي إكس100» الأوسع نطاقاً الذي زاد 2.97%، إلى 5949.99 نقطة.