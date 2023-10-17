شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة بأمريكا تتجاوز التوقعات وترتفع 0.7% في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر المستهلكون قوة مفاجئة في سبتمبر، ما عزز مبيعات التجزئة بما يتجاوز التوقعات، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن ضعف الاقتصاد.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% على أساس شهري، أعلى بكثير من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 0.3%، وفقاً للتقرير المسبق الذي أصدرته وزارة التجارة الثلاثاء.

وباستثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.6%، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 0.2% فقط.

ولم يتم تعديل الأرقام لمراعاة التضخم، لذا فهي تشير إلى أن المستهلكين واكبوا زيادات الأسعار أكثر من اللازم. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك، الذي صدر الأسبوع الماضي، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 0.4% في سبتمبر.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد التقرير، بينما ظلت العقود الآجلة لسوق الأسهم في المنطقة السلبية. (وكالات)