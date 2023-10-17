شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك الشارقة» ينهي التعاقد مع «الرمز كابيتال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أنهى «بنك الشارقة» مدة التعاقد مع «شركة الرمز كابيتال» لتقديم خدمات توفير السيولة.

وأوضح البنك في إفصاح لسوق أبوظبي المالي، أنه قام بتعيين الرمز كابيتال لتقديم خدمات توفير السيولة من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لمدة 12 شهراً والتي تم تمديدها، وبناء على ذلك، انتهى التعيين وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. مضيفاً: إنه يتم حالياً تعيين مزود سيولة جديد، حيث سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.