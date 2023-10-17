شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر في دبي بين كبار المساهمين بمجموعة العطلات البريطانية «ساجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

استحوذ مستثمر مقيم في دبي على حصة قدرها 3.2% في «ساجا»، ليصبح أحد أكبر ثلاثة مساهمين في مجموعة العطلات البريطانية. واستحوذ إلدوسي بابو على الحصة الأسبوع الماضي، بحسب ما أظهر التسجيل التنظيمي لشركة «ساجا» الثلاثاء. وهو الآن أكبر مساهم بعد روجر دي هان، نجل مؤسس «ساجا» سيدني دي هان، وشركة الاستثمار «هوسكينج بارتنرز»، وفقاً لبيانات «أل إس إي جي».

وفي الشهر الماضي، توقعت شركة ساجا المدرجة في لندن، والتي تقدم خدماتها لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، نمواً في خانة العشرات في الإيرادات السنوية، وقالت: إن الأرباح الأساسية ستفوق تقديرات السوق، مراهنة على مرونة الطلب على السفر من البريطانيين المتقاعدين والأثرياء الذين هم أقل تأثراً بالأزمة. أزمة غلاء المعيشة.

وارتفعت أسهم الشركة 3.8% إلى نحو 119 بنساً، الثلاثاء. وقد انخفضت بنسبة 5.4% منذ بداية العام، مقارنة بانخفاض قدره 5.7% في مؤشر الشركات الصغيرة في لندن.